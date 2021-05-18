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Аграрии Ставрополья обратились с просьбой зафиксировать цены на удобрения

Аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для проведения осеннего сева озимых в этом году. Об этом сообщает РБК.В источнике

С чего всё началось

Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений

На существенное подорожание минеральных удобрений, необходимых для проведения осеннего сева озимых в этом году, пожаловались аграрии Ставропольского края. Принять соответствующие меры, в частности, просит региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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