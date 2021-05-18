Аграрии Ставрополья обратились с просьбой зафиксировать цены на удобрения
Аграрии Ставропольского края попросили зафиксировать цены на минеральные удобрения, необходимые для проведения осеннего сева озимых в этом году. Об этом сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений
На существенное подорожание минеральных удобрений, необходимых для проведения осеннего сева озимых в этом году, пожаловались аграрии Ставропольского края. Принять соответствующие меры, в частности, просит региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
РБК00:00