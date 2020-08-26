Общество
РБКАграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на кукурузу и сою
Какие условия ФАС выдвинула Bayer Согласовывая сделку между Bayer и Monsanto, ФАС тогда посчитала, что создаваемый крупнейший в мире производитель ГМО-семян и пестицидов сможет быстро нарастить свое присутствие в российском АПК и это создаст риски для конкуренции вплоть до доминирования на всех затрагиваемых товарных рынках и создания барьеров для компаний, не обладающих такими возможностями.
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Общество
Концерн «Ростеха» создаст российский аналог Zoom
Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи (ВКС) и планирует создать отечественный аналог сервиса Zoom, сообщил гендиректор концерна Владимир Кабанов.
Коммерсантъ 02:32
Общество
Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой
По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).
Известия вчера в 19:51
Политика
Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.
ТАСС вчера в 15:03
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17
Происшествия
Основатель «Додо Пиццы» сообщил о похищении партнера в 2019 году
Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму.
РБК 01:42
Происшествия
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском вчера в 17:26
Армия и оружие
Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском 00:35
Футбол
Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити»
Как гласит информация выходящей на Catalunya Radio программы Club de la Mitjanit в Twitter, аргентинец обсудил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой потенциальный трансфер в стан манкунианцев.
Газета.Ru вчера в 20:01
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
В ночь на среду в Калмыкии столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву.
Интерфакс 01:16
Политика
В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
Министерство иностранных дел России назвало «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального.
Известия вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Клаудия Шиффер встретила 50-летие в откровенном платье
Легендарная топ-модель Клаудия Шиффер встретила свое 50-летие в откровенном платье-сеточке, подчеркивающем ее фигуру.
НТВ вчера в 11:38
Культура
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева сообщила о госпитализации своей матери с инсультом
Кудрявцева отметила, что вначале сильно испугалась, однако сейчас готова сделать все, чтобы реабилитация ее матери прошла успешно.
Слово и Дело вчера в 08:39
Религия
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Священный синод Русской православной церкви во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева).
Известия вчера в 19:18
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян.
РИА Новости вчера в 03:33
Технологии
Россиянам назвали признак атаки на смартфон извне
Старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала о самом первом признаке того, что на смартфон производится атака.
ФедералПресс 02:31
Политика
Казахстан купит вакцину «Спутник V» после завершения испытаний
Казахстанская компания «СК-Фармация» заключила соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний.
Известия 02:31
Наука
Способность саранчи адаптировали для беспилотных автомобилей
Ученые выявили, что необычная способность саранчи избегать столкновений друг с другом идет от использования единственного специализированного нейрона в зрительной доле ансекомого - LGMD.
Замана 01:29
Хоккей
Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в матче плей-офф НХЛ
Клуб "Тампа Бэй Лайтнинг" в овертайме выиграл у "Бостон Брюинз" во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:17
Гаджеты
Nokia представила кнопочные телефоны с поддержкой 4G-сетей
Деловое.ТВ 24 августа в 06:30
Общество
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа.
РБК 00:29
Футбол
Стала известна сумма контракта крупнейшего застройщика России с «Химками»
Контракт подмосковных "Химок" и девелоперской компании ПИК с учетом бонусов составляет около 165 млн руб. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил собеседник в ПИК.
РБК спорт 01:01
Футбол
Луческу: «Мы очень хорошо подготовились к игре с „Шахтером“»
Soccer.ru вчера в 23:03
Происшествия
Белорусский силовик объяснил происхождение мема с его участием
Экономика сегодня 24 августа в 21:57
Происшествия
В Крыму найдена пропавшая школьница из Башкирии
Независимая Уральская газета 01:47
Энергетика
Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа
Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 17:49
Общество
Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК
Как сообщает пресс-служба «Конкорда», Пригожин «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК.
BFM.ru 02:25
Политика
Президент Чехии госпитализирован с травмой руки
Российская газета вчера в 18:18
Здоровье
Переболевшим коронавирусом посоветовали отказаться от ряда продуктов
Романенко отметила, что белковые продукты, которые являются основным компонентом нашей иммунной защиты, должны быть легкими.
Вечерняя Москва вчера в 13:09