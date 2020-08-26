Общество

РБКРБКАграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на кукурузу и сою

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Какие условия ФАС выдвинула Bayer Согласовывая сделку между Bayer и Monsanto, ФАС тогда посчитала, что создаваемый крупнейший в мире производитель ГМО-семян и пестицидов сможет быстро нарастить свое присутствие в российском АПК и это создаст риски для конкуренции вплоть до доминирования на всех затрагиваемых товарных рынках и создания барьеров для компаний, не обладающих такими возможностями.
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Российские производители семян могут потерять права из-за сделки с Bayer

ИА Красная Весна02:26

СМИ: аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на сорта кукурузы и сои

ПРАЙМ02:13

Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на кукурузу и сою

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