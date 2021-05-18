В случае если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется «значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», предупреждает ставропольское отделение «Деловой России».

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С чего всё началось Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений Чем грозит рост цен на удобрения В случае если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется "значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году", предупреждает ставропольское отделение "Деловой России". РБК 00:00