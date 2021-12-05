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Аграрии предупредили о риске нехватки клубней в 2022 году

Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в 2022 году.
Коммерсантъ
Как сообщил “Ъ” господин Лупехин, если в этом году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, то в следующем — до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.
Коммерсантъ
Индустриальный директор Mareven (выпускает картофельное пюре «Роллтон») Алексей Анашко сказал, что в 2022 году, по прогнозам поставщиков компании, возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может вырасти на 50%.
Forbes
В Союзе участников рынка картофеля в числе сдерживающих производство факторов также упоминают политику торговых сетей, которые не готовы принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовые контракты.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Ъ»: увеличение мощностей по переработке картофеля в РФ грозят дефицитом местных клубней
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Россиян предупредили о риске дефицита картофеля
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