Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в 2022 году.
Индустриальный директор Mareven (выпускает картофельное пюре «Роллтон») Алексей Анашко сказал, что в 2022 году, по прогнозам поставщиков компании, возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может вырасти на 50%.
В Союзе участников рынка картофеля в числе сдерживающих производство факторов также упоминают политику торговых сетей, которые не готовы принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовые контракты.
Среди предложений, которые ЦБ разослал участникам рынка и подлинность которых подтвердили РБК три источника на финансовом рынке, а также представители Росбанка и Альфа-банка, значится введение упрощенного порядка возврата денежных средств пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит Банк России.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом альянса.