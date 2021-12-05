Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в 2022 году.
В 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства
Аграрии предупредили Министерство сельского хозяйства, что наращивание переработки картофеля на 50%, неурожай и сокращение производства овоща в личных подсобных хозяйствах могут спровоцировать его дефицит в 2022 году.