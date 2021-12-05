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Аграрии предупредили о риске нехватки клубней в 2022 году

Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в 2022 году.
Коммерсантъ
Повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля также не приведут к ожидаемому снижению цен, отмечали участники совещания в Минсельхозе.
Коммерсантъ
Как сообщил “Ъ” господин Лупехин, если в этом году в РФ на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, то в следующем — до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.
Коммерсантъ
В Минсельхозе сообщили, что в 2022 году на развитие овощеводства планируется направить 5 млрд рублей, что, в частности, «создаст предпосылки для наращивания объемов производства картофеля».
Forbes

Подробнее о событии

Минсельхоз опроверг сообщения о риске дефицита картофеля в 2022 году
Комсомольская правда01:40
Аграрии предупредили о риске нехватки клубней в 2022 году
Коммерсантъ17:23
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Официальный комментарий
Минсельхоз РФ
В 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства
ТАСС00:59
«Ъ»: аграрии сообщили о риске дефицита картофеля в 2022 году
ФАН23:50
Сельхозпроизводители предупредили о риске нехватки картофеля
Forbes18:56
«Ъ»: увеличение мощностей по переработке картофеля в РФ грозят дефицитом местных клубней
Lenta.ru20:54
Россиян предупредили о риске дефицита картофеля
URA.Ru19:54
«Ъ»: в России может начаться нехватка картофеля из-за наращивания переработки
Газета.Ru22:17

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