Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений
В случае если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется «значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», предупреждает ставропольское отделение «Деловой России».В источнике
С чего всё началось
Аграрии заявили о рисках для урожая из-за подорожавших удобрений
Чем грозит рост цен на удобрения В случае если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется "значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году", предупреждает ставропольское отделение "Деловой России".
РБК00:00