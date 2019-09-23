Экономика

REGNUMREGNUMАграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.
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с чего всё началось

В стране превышен уровень сахара

Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.
Коммерсантъвчера в 18:10

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В стране превышен уровень сахара

Коммерсантъвчера в 18:10

Аграриев Кубани попросили сократить посевы сахарной свеклы

Деловая газета. Юг04:56

Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

REGNUM04:52

На Кубани аграриям рекомендовали сократить посевы сахарной свеклы

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