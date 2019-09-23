Экономика
REGNUMАграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.
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с чего всё началось
Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.Коммерсантъвчера в 18:10
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В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
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Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
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Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
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Дания останавливает добычу газа и переходит на российский
Дания останавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) и будет замещать выпадающие объемы газом из России, а также из Норвегии и Нидерландов через Германию.
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Обещается, они проговорят целый час. О целях встречи Зеленского с Трампом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана
Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
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