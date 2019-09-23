Экономика
REGNUMАграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.
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с чего всё началось
Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.Коммерсантъвчера в 18:10
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Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
День осеннего равноденствия наступил в Сибири
Сегодня, 23 сентября, продолжительность дня и ночи сравнялись и составляют 12 часов.
ГТРК Новосибирск 02:49
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Футбол
«Динамо» оставило Хохлова тренером команды и попросило у фанатов терпения
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост как минимум до зимней паузы в чемпионате России, сообщает пресс-служба клуба.
РБК 08:03
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Происшествия
Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии
Девять человек получили травмы в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.
RT на русском 08:19
Интернет
Google вернулся к прослушке пользователей
Администрация Google вновь запустила прослушку команд, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Максакова объяснила, почему не общается с матерью Вороненкова
Исполнительница, со своей стороны, в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ заявила, что Вороненков не хотел общаться с матерью, и выдвинула встречные обвинения.
Телепрограмма вчера в 12:53
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
Сегодня единственной дочери Анастасии Волочковой, Ариадне, исполнилось 14 лет.
Вокруг ТВ 02:34
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
«Газпром нефть» до конца 2019 года планирует передать больше половины своих АЗС в России в управление партнерам по трем моделям.
РБК 06:41
Футбол
Погба купил сторожевую собаку для защиты от агрессивных фанатов
ProstoProSport 06:11
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
ГЛАС.RU 09:57
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Волейбол
Российские волейболистки обыграли сербок на Кубке мира
МК-Спорт вчера в 06:25
Авто
В России заработали новые правила расчета транспортного налога
В нашей стране вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
CarsWeek.ru 02:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала лицо младшей дочери
В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, девочку назвали Марией. Сейчас свою личную жизнь певица не афиширует.
Летидор 06:44
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет россиян
С предложением создать в России единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций выступили Министерство финансов и Центробанк.
Страна Советов on-line 21 сентября в 09:05
Политика
В Эстонии возмущены публикацией документов об освобождении страны
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина В МИД Эстонии заявили, что страна не участвовала во Второй мировой войне и пострадала "как от нацистской Германии, так и от советской оккупации".
РЕН ТВ 10:01
Культура
Минкульт предлагает ученикам слушать Queen, Цоя и смотреть аниме
В учебную программу школьников войдут песни группы Queen и аниме Хаяо Миядзаки.
Orsk.ru вчера в 12:00
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Общество
В Росгидромете дали прогноз на предстоящую зиму
Температурный фон на большей части территории России в ближайшие полгода ожидается около и выше средних многолетних значений, сообщается 20 сентября на сайте Росгидромета.
REGNUM 20 сентября в 08:22
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14