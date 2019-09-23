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с чего всё началось

Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.

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