Экономика
REGNUMАграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.
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с чего всё началось
Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.Коммерсантъвчера в 18:10
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Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
ЖКХ
В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино
«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Гаджеты
Caviar представил iPhone 11 Pro с фрагментами «Титаника» и космического корабля Гагарина
Частица с ушедшего на дно корабля, находящегося под водой более 100 лет, размещается в специальном резервуаре на задней части корпуса.
Актуальные Новости 11:11
Энергетика
Нефть Brent держится выше $64 за баррель
Нефть марки Brent переместилась в «красную зону», однако всё ещё держится выше $64 за баррель, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:28
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 21 сентября в 13:44
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции
РЕН ТВ вчера в 06:40
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
Известия 11:31
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Общество
Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза из-за местной моды
Жительница Болгарии в три раза увеличила размер своих губ в попытке выглядеть модно.
iReactor 20 сентября в 14:33
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Общество
В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Спорт
В Кремле отреагировали на новое расследование WADA
Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:10
Общество
В России создали искусственное мясо
Искусственное мясо, созданное в России в лабораторных условиях, может появиться на прилавках уже к 2023 году.
BFM.ru 05:37
Футбол
Роналду может пропустить матч с «Брешией»
Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит игру пятого тура серии А против «Брешии».
Metaratings 12:04