Экономика
REGNUMАграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.Коммерсантъвчера в 18:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Политика
Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.
REGNUM 03:47
Культура
Савик Шустер пообещал подать в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства.
News.ru 21 сентября в 06:06
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Авто
Жителей России предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Экономика
Российским должникам планируют оставлять прожиточный минимум
Минэкономразвития предложило оставлять прожиточный минимум при взыскании долгов с граждан.
ФедералПресс 07:03
Политика
Украина закрыла пропускной пункт в Крым
Украина закрыла пропускной пункт "Каланчак" на въезд и выезд для автомобилей. При этом Российский пункт пропуска работает в штатном режиме.
Российская газета 10:39
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru вчера в 12:50
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Общество
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".
РБК 10:32
Спорт
Глава ОКР признал угрозу отстранения сборной от участия в Играх-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.
Московский Комсомолец 08:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00