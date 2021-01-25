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РИА Новости
РИА Новости

Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента

Для страны, руководство которой несколько лет назад объявило о курсе на построение "аграрной сверхдержавы", это болезненный удар.В источнике
Экономика сегодня
Новостной фронт
ФАН
Первый Севастопольский
РИА Новости
RuNews24.ru
С чего всё началось
РИА Новости

Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента

На днях Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о том, что сельскохозяйственное производство в стране в 2020 году упало в сравнении с предыдущим годом на 11,5 процента. Об этом свидетельствует индекс сельскохозяйственной продукции, рассчитываемый службой.
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Украине не суждено стать «аграрной державой» — сельхозпроизводство терпит убытки

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Аграрный сектор Украины схлопнулся на 11,5% на фоне пандемии

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Объявившая себя «аграрной сверхдержавой» Украина терпит убытки

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Впервые за 26 лет аграрное производство Украины рухнуло на 11,5%

Экономика сегодня05:05
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Аграрное производство Украины рухнуло на 11,5%

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Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента

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Акции «Абрау Дюрсо» взлетели на Мосбирже на 10% на заявлениях Путина

Акции «Абрау Дюрсо» взлетели в ходе торгов на Московской бирже на 10% (до 220 рублей за бумагу) на заявлениях президента России Владимира Путина о своем советнике Борисе Титова, который также является владельцем компании.
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