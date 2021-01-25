Для страны, руководство которой несколько лет назад объявило о курсе на построение "аграрной сверхдержавы", это болезненный удар.

С чего всё началось Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента На днях Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о том, что сельскохозяйственное производство в стране в 2020 году упало в сравнении с предыдущим годом на 11,5 процента. Об этом свидетельствует индекс сельскохозяйственной продукции, рассчитываемый службой. РИА Новости 00:00