Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента
Для страны, руководство которой несколько лет назад объявило о курсе на построение "аграрной сверхдержавы", это болезненный удар.В источнике
С чего всё началось
Аграрное производство сверхдержавы рухнуло на 11,5 процента
На днях Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о том, что сельскохозяйственное производство в стране в 2020 году упало в сравнении с предыдущим годом на 11,5 процента. Об этом свидетельствует индекс сельскохозяйственной продукции, рассчитываемый службой.
РИА Новости00:00
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