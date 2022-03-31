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Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля

Работа агрегатора такси «Ситимобил» прекратится с 15 апреля.
Lenta.ru
Пользователи сервиса городской мобильности смогут заказывать такси и оформлять доставку, говорится в заявлении пресс-службы «Ситимобил», опубликованном
 в четверг, 31 марта, в официальном Telegram-канале.
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В компании отметили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме.
Москва 24
В конце 2019 года сервис «Ситимобил» вошел в совместное предприятие VK и «Сбера».
НТВ

Подробнее о событии

Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля
Lenta.ru05:11
Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля 2022 года
РИА Новости05:03
Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля
Интерфакс05:37
«Ситимобил» прекратит работу 15 апреля
ТАСС05:02
Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля
РБК05:00
«Ситимобил» завершит работу 15 апреля
Агентство Москва05:00
Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля
Ведомости05:03

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