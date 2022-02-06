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Агрегаторов такси подозревают в нарушении конкуренции

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России, следует из материалов расследования комиссии.
Известия
В документах фигурируют пять компаний, замеченных в нарушениях: "Яндекс.Такси", DiDi, Gett, "Ситимобил" и Bolt Technology.
ПРАЙМ
Согласно заключению ЕЭК, действия компаний-агрегаторов привели или могли привести к установлению цен (тарифов) на рынке услуг легкового такси в нарушение п. 3 ст. 76 Договора о Евразийском экономическом союзе.
ПРАЙМ
Конкретных случаев или обстоятельств нарушений в ЕЭК не раскрыли.
Известия

Подробнее о событии

Агрегаторов такси заподозрили в ценовом сговоре — «Известия»
Петербургский дневник19:51
В нарушениях конкуренции замечены сервисы такси Яндекс.Такси, DiDi, Gett, Ситимобил, Bolt Technology
ПРАЙМ19:27
СМИ: агрегаторов такси подозревают в нарушении конкуренции
Накануне.Ru19:05
Агрегаторов такси подозревают в нарушении конкуренции
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