Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России, следует из материалов расследования комиссии.
Согласно заключению ЕЭК, действия компаний-агрегаторов привели или могли привести к установлению цен (тарифов) на рынке услуг легкового такси в нарушение п. 3 ст. 76 Договора о Евразийском экономическом союзе.
Украинский фигурист Иван Шмуратко счел вопросы российских журналистов на русском языке попыткой "хайпануть" на нем. Ранее спортсмен предпочел отвечать журналистам из России на английском, а не русском языке.
Торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых целесообразно ввести до начала нового сельскохозяйственного сезона, который стартует 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.