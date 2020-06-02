Технологии
Газета.RuАгрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления кабмина о проведении соответствующего эксперимента.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.Коммерсантъвчера в 18:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Политика
Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»
«США начинают сыпаться», - написал он в Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай.
RT на русском 03:36
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 03:50
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Гаджеты
Появилось видео разборки и сборки нового смартфона Sony Xperia 10 II
Смартфон Sony Xperia 10 II получил 6-дюймовый дисплей OLED разрешением Full HD+ (2520 х 1080 пикселей) с защитным стеклом стеклом Gorilla Glass 6, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, однокристальную систему Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 03:06
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) —согласились возобновить переговоры.
Lenta.ru 03:47
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Общество
Мишустин доложит Путину об Общенациональном плане восстановления доходов населения
По поручению президента кабмин подготовил Общенациональный план действий, благодаря которому власти РФ хотят добиться восстановления доходов и занятости населения, в целом роста экономики.
Кавказ Пост 02:08
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Экономика
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов
Ситуация может особенно ухудшиться начиная с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня 31 мая в 11:02
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области
НТА-Приволжье — Заболеваемость коронавирусом вновь возросла в Нижегородской области.
НТА-Приволжье вчера в 06:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области
На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
Общество
В Крыму рассказали об объёмах воды в водохранилищах региона
Как указывает РИА Новости со ссылкой на региональный Гидрометцентр, объём воды во всех водохранилищах естественного стока Крыма на начало июня составляет 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.
RT на русском 03:40