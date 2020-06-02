Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.

с чего всё началось

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления кабмина о проведении соответствующего эксперимента.

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

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