Технологии
Газета.RuАгрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления кабмина о проведении соответствующего эксперимента.
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с чего всё началось
Avito и ЦИАН подключают новый способ идентификации пользователей Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с правительством смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.Коммерсантъвчера в 18:02
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Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
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Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
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Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам
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Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
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Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
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Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
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Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
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Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
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Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
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Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
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Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Футбол
Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
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Киев отдал приказ ВСУ соблюдать режим прекращения огня в ДНР
Командование вооруженных формирований Украины отдало указания соединениями и частям в зоне операции объединенных сил о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня.
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Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы
Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
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