Агрегаторы такси хотят брать часть расходов за ДТП на себя
Агрегаторы такси заявили, что они готовы принять на себя некоторую часть компенсации после ДТП. Некоторые крупные агрегаторы готовы брать на себя некоторые расходы при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Данные поправки в законопроекте о такси разработали некоторые крупные платформы.В источнике
С чего всё началось
Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП
Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
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