Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Car.ru
Car.ru

Агрегаторы такси хотят брать часть расходов за ДТП на себя

Агрегаторы такси заявили, что они готовы принять на себя некоторую часть компенсации после ДТП. Некоторые крупные агрегаторы готовы брать на себя некоторые расходы при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Данные поправки в законопроекте о такси разработали некоторые крупные платформы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
Подробнее о событии
BFM.ru

Агрегаторы такси готовы взять на себя часть компенсаций при ДТП

BFM.ru05:54
Интерфакс

Агрегаторы такси предложили свои поправки к законопроекту о регулировании рынка

Интерфакс01:52
URA.Ru

Агрегаторы такси хотят взять на себя расходы за ДТП

URA.Ru01:49
Телеканал 360°

Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Телеканал 360°01:04
Говорит Москва

Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов за ДТП

Говорит Москва00:23
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

РБК23:42
Коммерсантъ

Таксисты притормозили у Госдумы

Коммерсантъ17:01

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России
Lenta.ru06:41
55

Рестораторы оценили запрет на включение чаевых в чек

Запрет включать чаевые в чек, который по требованию Роспотребнадзора станет обязательным с Нового года, не окажет существенного влияния на работу ресторанов в России, считает владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.
РБК06:22
476