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Агрегаторы такси заявили, что они готовы принять на себя некоторую часть компенсации после ДТП. Некоторые крупные агрегаторы готовы брать на себя некоторые расходы при возникновении дорожно-транспортного происшествия. Данные поправки в законопроекте о такси разработали некоторые крупные платформы.