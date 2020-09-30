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РБК
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.В источнике
С чего всё началось
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Агрегаторы такси готовы взять часть расходов за ДТП, но не хотят тратиться на таксометры

Фонтанка.Ру03:52
Московский Комсомолец

Агрегаторы такси предложили взять часть расходов за ДТП на себя

Московский Комсомолец03:51
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

РБК23:42
URA.Ru

Агрегаторы такси хотят взять на себя расходы за ДТП

URA.Ru01:49
Телеканал 360°

Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Телеканал 360°01:04
БИЗНЕС Online

Агрегаторы такси захотели сами оплатить часть расходов за ДТП

БИЗНЕС Online03:00
BFM.ru

Власти Москвы предлагают усилить ответственность агрегаторов такси за безопасность

BFM.ru26 сентября в 23:08

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе
РИА Новости03:23
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Вести.Ru03:01
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Российская газета03:02
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РИА Новостивчера в 08:58

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Газета.Ruвчера в 12:23
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