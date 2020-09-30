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РБК
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.В источнике
С чего всё началось
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Телеканал 360°01:04
Интерфакс

Агрегаторы такси предложили свои поправки к законопроекту о регулировании рынка

Интерфакс01:52
URA.Ru

Агрегаторы такси хотят взять на себя расходы за ДТП

URA.Ru01:49
Фонтанка.Ру

Агрегаторы такси готовы взять часть расходов за ДТП, но не хотят тратиться на таксометры

Фонтанка.Ру03:52
Говорит Москва

Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов за ДТП

Говорит Москва00:23
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

РБК23:42
Коммерсантъ

Таксисты притормозили у Госдумы

Коммерсантъ17:01

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Газета.Ruвчера в 12:23
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Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
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Politico: США пытаются подтолкнуть Россию к продлению СНВ-3

Военным США поручено оценить сроки оснащения ядерными боеприпасами стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет в случае прекращения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает Politico.
Газета.Ruвчера в 16:54
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