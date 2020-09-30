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Агрегаторы такси — "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и "Везет" — предложили разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси.