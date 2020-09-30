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Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси — "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и "Везет" — предложили разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси.В источнике
С чего всё началось
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
Подробнее о событии
BFM.ru

Агрегаторы такси готовы взять на себя часть компенсаций при ДТП

BFM.ru05:54
Телеканал 360°

Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Телеканал 360°01:04
Московский Комсомолец

Агрегаторы такси предложили взять часть расходов за ДТП на себя

Московский Комсомолец03:51
URA.Ru

Агрегаторы такси хотят взять на себя расходы за ДТП

URA.Ru01:49
Фонтанка.Ру

Агрегаторы такси готовы взять часть расходов за ДТП, но не хотят тратиться на таксометры

Фонтанка.Ру03:52
Говорит Москва

Агрегаторы такси предложили взять на себя часть расходов за ДТП

Говорит Москва00:23
РБК

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

РБК23:42

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Газета.Ruвчера в 12:23
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод

Японское агентство аэрокосмических исследований заявило о своей готовности к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, об этом пишет агентство Kyodo.
Московский Комсомолец27 сентября в 23:35
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Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный событиям 1990-х годов в Нагорном Карабахе.
Коммерсантъ08:49
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Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Известия07:09
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