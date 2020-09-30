Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП
Агрегаторы такси — "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и "Везет" — предложили разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси.В источнике
С чего всё началось
Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП
Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель.
РБК23:42
Подробнее о событии