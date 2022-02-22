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«Агроэкспорт»: Евросоюз в 2021 году стал главным покупателем продуктов у России вместо КНР

По итогам года Китай занял только третье место, пропустив вперед еще и Турцию, увеличившую закупки российской сельхозпродукции на 38%, до $4,3 млрд.
РБК
Возросшие поставки продовольствия в страны ЕС в 2021 году были обусловлены главным образом увеличением поставок рыбной продукции, а также зерна, следует из данных «Агроэкспорта».
РБК
Основные причины роста цен на зерно — серьезное сокращение предложения в текущем сезоне, связанное с «посредственным урожаем в Северном полушарии», в частности плохими урожаями зерновых в России и Канаде, добавляет директор «Совэкона» Андрей Сизов.
РБК
В результате запрета больше всех пострадали добытчики минтая — главного биоресурса, добываемого на Дальнем Востоке.
Lenta.ru

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