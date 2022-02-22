Основные причины роста цен на зерно — серьезное сокращение предложения в текущем сезоне, связанное с «посредственным урожаем в Северном полушарии», в частности плохими урожаями зерновых в России и Канаде, добавляет директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Замгенсека ООН подчеркнула, что переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины.
Украина требует от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине и не попавшая на пьедестал по итогам личного турнира, вернулась в Москву и отправилась на концерт 16-летнего певца Вани Дмитриенко.