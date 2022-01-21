Будьте в Плюсе

«Агроэкспорт»: США импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого в 2021 году

Крупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали США (по итогам 11 месяцев), следует из материалов
 центра «Агроэкспорт».
Lenta.ru
Согласно приведенной статистике, в прошлом году Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 млн долларов, что соответственно на 26,5% и 49,8% больше, чем годом ранее.
Комсомольская правда
С большим отрывом от двух лидеров в топ-5 покупателей российского мороженого входят также Монголия (5,7 млн долларов), Украина (5,6 млн долларов), Китай (4 млн долларов).
Российская газета
Всего в прошлом году российское мороженое продавалось в двух десятках стран.
Интерфакс

Подробнее о событии

Россия нарастила поставки мороженого за рубеж почти на 50%
Экономика сегодня08:36
Главным покупателем российского мороженого стали США
Российская газета04:12
Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого
ФАН08:20
США остаются крупнейшим покупателем российского мороженого
Smotrim.ru07:48
США оказались самым крупным покупателем российского мороженого в 2021 году
Комсомольская правда06:22
США стали крупнейшим импортером российского мороженого
ТВ Центр06:14
«Агроэкспорт»: США импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого в 2021 году
Lenta.ru08:28

Интересное

В Женеве завершились переговоры госсекретаря Блинкена и главы МИД России Лаврова

В Женеве подошли к концу переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Lenta.ru06:42

Мишустин поручил с 21 января переводить сотрудников органов власти на дистанционный режим

Еще одно поручение Мишустина о переводе на дистанционный режим затронет сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине.
Lenta.ru08:19

Здание ЦБ в Москве проверяют из-за сообщения о минировании

В здании Центробанка на Неглинной улице в Москве проводится проверка в связи с поступлением сообщения о минировании, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе регулятора.
Ведомости09:15

ZTE nubia Z40 Pro появится с сенсором Sony IMX787 в феврале

ZTE Nubia только что представила грядущий флагманский телефон Z40 Pro на Weibo, заявив, что это будет первый телефон с нестандартным 35-мм объективом в сочетании с датчиком Sony IMX787.
ITZine.ruвчера в 15:39

Президент Путин поручил повысить пенсии военным на 8,6% с первого января 2022 года

Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента.
РИА Новости07:10

Песков: в Кремле не верят неподтвержденной информации о похищении жены экс-судьи ВС Чечни

Информация о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой — «фантастическая история», но в Кремле предпочитают не верить неподтвержденным сообщениям.
РБК05:03

Замглавы ФНЭБ Гривач: отказ ФРГ платить компенсацию за «Северный поток-2» обернется судом

Ранее Хабек заявил, что Германия не должна платить компенсацию, если регулятор примет решение, что «Северный поток-2» не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ.
Lenta.ru05:29

Телескоп «Хаббл» впервые обнаружил связь между черной дырой и звездообразованием

Астрономы впервые обнаружили, что черные дыры могут помогать образованию новых звезд.
Lenta.ru03:05

Младшая дочь сдала 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Младшая дочь 83-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга Шукшина — отправила родительницу в пансионат для пожилых людей.
Центральная Служба Новостей06:05

После встречи с Лавровым Блинкен заявил о готовности США к конфликту

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопросы журналистов после женевских переговоров с Сергеем Лавровым и рассказал, что США готовы к любому развитию отношений с Россией.
РЕН ТВ07:53