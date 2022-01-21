Lenta.ru«Агроэкспорт»: США импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого в 2021 годуКрупнейшим покупателем российского мороженого в 2021 году стали США (по итогам 11 месяцев), следует из материалов центра «Агроэкспорт».Lenta.ruСогласно приведенной статистике, в прошлом году Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн мороженого на 84,5 млн долларов, что соответственно на 26,5% и 49,8% больше, чем годом ранее.Комсомольская правдаС большим отрывом от двух лидеров в топ-5 покупателей российского мороженого входят также Монголия (5,7 млн долларов), Украина (5,6 млн долларов), Китай (4 млн долларов).Российская газетаВсего в прошлом году российское мороженое продавалось в двух десятках стран.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruThe DairyNewsЭкономика сегодняКомсомольская правдаФАНDaily StormПодробнее о событииРоссия нарастила поставки мороженого за рубеж почти на 50%Экономика сегодня08:36Главным покупателем российского мороженого стали СШАРоссийская газета04:12Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженогоФАН08:20США остаются крупнейшим покупателем российского мороженогоSmotrim.ru07:48США оказались самым крупным покупателем российского мороженого в 2021 годуКомсомольская правда06:22США стали крупнейшим импортером российского мороженогоТВ Центр06:14«Агроэкспорт»: США импортировали 10,6 тысячи тонн российского мороженого в 2021 годуLenta.ru08:28Показать ещёОценить12Поделиться