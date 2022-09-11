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Агрохолдинг Александра Ткачева приблизился к статусу крупнейшего латифундиста

Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200 тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га.
Коммерсантъ
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в условиях ограниченного экспорта масличных у переработчиков в краткосрочной перспективе не будет нехватки сырья по низким ценам.
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Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что спрос на сельхозземли остается высоким: несмотря на снижающуюся рентабельность растениеводства, инвесторы верят в долгосрочные перспективы.
Коммерсантъ
В то же время, по мнению Андрея Сизова, «на определенном уровне, который, вероятно, уже прошли крупные российские агрохолдинги», наращивание земельного банка уже «не дает эффекта масштаба, зато осложняет управление».
Коммерсантъ

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