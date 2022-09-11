Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200 тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что спрос на сельхозземли остается высоким: несмотря на снижающуюся рентабельность растениеводства, инвесторы верят в долгосрочные перспективы.
В то же время, по мнению Андрея Сизова, «на определенном уровне, который, вероятно, уже прошли крупные российские агрохолдинги», наращивание земельного банка уже «не дает эффекта масштаба, зато осложняет управление».
Французская энергетическая компания Electricite de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии двумя сделками 6 и 7 сентября, из-за чего национальный сетевой оператор RTE отправил Великобритании и Испании уведомление об экстренном увеличении экспортных объемов.