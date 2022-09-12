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Агрохолдинг Ткачева может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в РФ

Агрохолдинг экс-губернатора Кубани Александра Ткачева может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в РФ, пишет «Коммерсантъ
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АиФ Краснодар
Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200 тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га.
Коммерсантъ
Речь идет примерно о 200 тыс. га в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области.
Коммерсантъ
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что в условиях ограниченного экспорта масличных у переработчиков в краткосрочной перспективе не будет нехватки сырья по низким ценам.
Forbes

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