Связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры выкупили у второго в стране производителя подсолнечного масла — агрохолдинга «Юг Руси» — около 200 тыс. га, увеличив земельный банк до 1,1 млн га.
Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью британской газете Financial Times.
В августе 2022 года в России стали строить больше многоквартирных домов — запуск новых жилых проектов вырос почти на четверть (23 процента) по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м, до 3,7 миллиона квадратных метров.