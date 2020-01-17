Общество
Коммерсантъ Ростов-на-Дону«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда. Исковое заявление от компании суд принял в июне 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Происшествия
В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом
В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» перед вылетом загорелся двигатель самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines.
Финансы
Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Кино
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя
Экономика
Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Футбол
Гончаренко: у Овчинникова уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в идеальной физической форме на сборы явился голкипер Игорь Акинфеев.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет недалеко от границ Крыма.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Футбол
Почему «Зенит» и «Спартак» испугались расширения РПЛ до 18 команд
В четверг, 16 января, на общем собрании клубов РПЛ прошло голосование по поводу расширения лиги до 18 команд.
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Политика
Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств
Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Здоровье
В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамолом
Несмотря на все принятые врачами меры, девушка скончалась.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
Религия
Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Авто
Klassiker (Швеция): «народный автобус» по-русски (Klassiker)
В СССР строго регулировали, какие товары следует производить, в каком количестве и кто именно должен это делать.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Единоборства
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией
Помимо развития стратегических отношений с «ключевыми партнерами», которыми Киев назвал ЕС, США и НАТО, документ предлагает «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях».