Общество

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-Дону«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда. Исковое заявление от компании суд принял в июне 2019 года.
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