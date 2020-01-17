Общество
Коммерсантъ Ростов-на-Дону«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда. Исковое заявление от компании суд принял в июне 2019 года.
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Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Политика
В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка рассказал РИА Новости, что мечта каждого жителя Донбасса - чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации, однако этому мешает непростая международная обстановка.
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Футбол
«Реал» является фаворитом в матче с «Севильей»
Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» примет «Севилью».
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 представлен официально
Серийный кроссовер Genesis GV80, ставший первым SUV южнокорейского бренда, дебютировал сегодня в Сеуле.
Энергетика
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
Общество
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности
Биатлон
Стрельцов стал 3-м в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Словакии
Сегодня, 18 января, в рамках пятого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Шоу-бизнес
За снимок с арбузом между ног затравили Катерину Шпиц
Перед камерой Катерина Шпиц предстала в купальнике и с арбузом между ног. Плод имеет ярко красную мякоть, что привлекает внимание.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Происшествия
В Москве уволили директора школы, где ученик ударил учителя
Директор московской школы, в которой 15-летний восьмиклассник ударил учителя, уволился, заявили «РИА Новости» в пресс-службе столичного департамента образования.
Гаджеты
Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года
Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Происшествия
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант
Религия
Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Гаджеты
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.