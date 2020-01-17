Общество

Sports.ruSports.ru«Агроком» отсудил у «Ростова» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с клуба 154 млн рублей. Компания подала иск в суд в июне 2019 года из-за займа на 64 млн рублей, который «Ростов» получил от «Донского табака».
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