Общество
Sports.ru«Агроком» отсудил у «Ростова» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с клуба 154 млн рублей. Компания подала иск в суд в июне 2019 года из-за займа на 64 млн рублей, который «Ростов» получил от «Донского табака».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны России отсудило у уфимского застройщика около 100 млн рублей
Business FM Уфа16 января в 05:40
Суд взыскал с «Ростова» 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг»
Советский спортвчера в 13:00
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Экономика
Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Политика
Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина решила снизить напряженность в отношениях с Россией, соответствующее положение есть в проекте украинской Стратегии национальной безопасности, которую рассмотрел Совбез (СНБО) страны.
Здоровье
Названы продукты, снижающие артериальное давление
Медики из Германии назвали продукты, которые могут нормализовать артериальное давление у гипертоников.
Энергетика
Ереван обсудит с «Газпромом» фиксированные цены на газ на десять лет
Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян заявил, что Ереван ведет переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десятилетний срок с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром Армения».
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Политика
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Происшествия
В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Хоккей
Дмитрий Яшкин — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020: «Главное в этой игре получить удовольствие и порадовать болельщиков»
Порадовать фанатов и зрителей, — заявил Яшкин в эфире программы «Все на Матч». ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 состоится в Москве 19 января.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Общество
Администрация ВШЭ вводит новые ограничения для студентов и сотрудников
Как сообщает студенческий журнал DOXA, им запретят делать публичные заявления и подписывать открытые письма.
Гаджеты
Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Футбол
Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде
Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что некачественное топливо привело к выходу из строя девяти машин ВСУ.
Культура
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены
Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.