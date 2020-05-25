Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоАгрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Агрохолдинг Ткачева вошел в топ-3 крупнейших латифундистов России

Интерфаксвчера в 01:16

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

РБК25 мая в 21:13

«Агрокомплекс им Н.И. Ткачева» обогнал «Русагро» среди ведущих землевладельцев России

ПРАЙМ25 мая в 12:28

Агрохолдинг АФК «Система» стал самым активным покупателем земель за год

Ведомости25 мая в 15:32

Александр Ткачев и сельское хозяйство

Коммерсантъ25 мая в 12:05

Резидент «Алабуги» стал одним из крупнейших владельцев сельхозземли в РФ

Татар-информ25 мая в 09:46

Молочные компании вошли в топ-5 рейтинга крупнейших владельцем сельхозземель России

Dairy News25 мая в 09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российская газета 02:33
258
Авто

Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
55
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,2K
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
5
Общество

За сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего заболевших выявили в Москве. В столице зафиксировали 2 140 новых случаев заражения коронавирусом.
Ореанда-Новости 03:43
Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
1
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,8K
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
1,1K
Транспорт

Движение открывается

Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
1
Экономика

План спасения экономики России резко подорожал

План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru 02:49
23
Армия и оружие

В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок

Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Политика

Трамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга.
Российская газета 01:59
83
Здоровье

Ольга Богданова стала главврачом Омской гинекологической больницы

Как сообщили в ведомстве, новый главный врач гинекологической больницы Ольга Богданова представлена коллективу и приступила к исполнению своих обязанностей.
Омскрегион 02:57
1
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
269
Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
105
Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
3
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
3
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
87
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Общество

В России число заболевших коронавирусом достигло 370 тысяч человек

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали еще 8338 случаев заболевания коронавирусом, всего инфекцию выявили у 370 680 человек.
Радио Sputnik 03:56
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили во всех субъектах РФ

Москва, 27 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:45
163
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
15
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
530
Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
12
Авто

Официально представлен обновленный BMW 5 серии

Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Вести.Ru 03:20
1
Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
1,3K
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
341
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек

RT на русском 02:39
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное