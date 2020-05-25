Экономика
Национальное Аграрное АгентствоАгрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
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Молочные компании вошли в топ-5 рейтинга крупнейших владельцем сельхозземель России
Dairy News25 мая в 09:22
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Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Политика
Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию
В СМИ попала информация о возможных датах проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
News-24.ru 09:13
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Фигурное катание
Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут
Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Матч ТВ 02:30
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс 25 мая в 13:38
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Футбол
Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня.
Матч ТВ 07:30
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом.
Национальная служба новостей 07:10
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 11:51
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Общество
Попова рассказала, сколько продлится масочный режим
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Армия и оружие
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством Судного дня.
Lenta.ru 09:06
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
Общество
В Польше отменяют обязательный масочный режим на улице
Правительство Польши отменило обязательный масочный режим в открытых общественных местах.
Калининград.Ru 07:45
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
В Евросоюзе создадут фонд для восстановления экономики в 750 млрд евро
В Евросоюзе планируют создать фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:28
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31