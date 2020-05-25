Экономика

REGNUMREGNUMАгрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
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