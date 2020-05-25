Экономика
РБКАгрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. Пятое место в рейтинге занял агрохолдинг «ЭкоНива», площадь которого увеличилась до 599 тыс. га против 504 тыс. га годом ранее.
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Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
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Постпред РФ напомнил о десятках операций США по смене режимов
Соединенные Штаты почти помешались на "вмешательстве" России в американские выборы.
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
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Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о рестарте чемпионата России.
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