Экономика
РБКАгрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. Пятое место в рейтинге занял агрохолдинг «ЭкоНива», площадь которого увеличилась до 599 тыс. га против 504 тыс. га годом ранее.
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