Экономика
Национальное Аграрное АгентствоАгрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
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Молочные компании вошли в топ-5 рейтинга крупнейших владельцем сельхозземель России
Dairy News25 мая в 09:22
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Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Общество
Июльскую жару и грозу пообещали москвичам в субботу
В Москве в субботу ожидаются по-июльски жаркая погода и гроза.
Вечерняя Москва 05:25
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Авто
Tesla снизила цены на электромобили из-за падения спроса
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 05:48
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК вчера в 14:42
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Футбол
В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»
Накануне комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Начучев сообщил в своем Telegram-канале, что в инвестициях в «Уфу» заинтересованы компания Red Bull и холдинг City Football Group.
РБК 07:33
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
РБК 08:11
Общество
О готовности ввести частичный карантин заявил Василий Голубев
По словам губернатора, в некоторых районах области пренебрегают введенными ограничениями, за беспечным отношением к требованиям Роспотребнадзора могут последовать жесткие меры.
Rostov gazeta 07:17
Политика
Москва обновит приглашения на парад Победы главам стран СНГ
РИА Новости 08:17
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Фигурное катание
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Взгляд.ру 25 мая в 09:29
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Здоровье
Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
Интерфакс 06:04
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Игры
Геймеры оценили Mafia II: Definitive Edition
Vevby.ru 25 мая в 08:57
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Кино
Фильм продюсера Сергея Саркисова номинирован на премию «Эмми»
Культуромания 04:44
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Происшествия
Тренер ММА Владимир Осия задержан по подозрению в заказном убийстве
iReactor вчера в 04:16
Здоровье
Беглов выделил на выплаты медикам 600 млн из Резервного фонда
Губернатор Петербурга Александр Беглов выделил на выплаты медикам 600 млн из Резервного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Невские Новости 07:30
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33