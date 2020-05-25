Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоАгрокомплекс Ткачева вошел в топ-3 крупнейших землевладельцев России

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, который принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства и экс-главы Краснодарского края Александра Ткачева, в мае вошел в топ-3 крупнейших агропромышленных холдингов России, сообщает РБК.
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