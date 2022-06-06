В сообщении министерства говорится, что «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей» в новый список персональных санкций попали американские министры финансов и энергетики — Джанет Йеллен и Дженнифер Грэнхолм.
«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера по итогам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.