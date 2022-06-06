РБКАгрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в КрымуАгрокомплекс экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева стал владельцем крымского АПХ «Дружба народов».Московский КомсомолецКомпания стала владельцем местного АПХ «Дружба народов», управляющего 20 тыс. га земель и принадлежавшего ранее украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт».Коммерсантъ«Дружба народов», по собственным данным, ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская».КоммерсантъСтруктура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тыс. га.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuАБНЦарьградПодробнее о событииХолдинг экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в КрымуМосковский Комсомолец04:22Холдинг Александра Ткачева получил сельхозземли в КрымуКоммерсантъ18:05Самое цитируемоеКрупный агрохолдинг Крыма купила группа компаний бывшего главы Минсельхоза РФ ТкачеваРИА Новости Крым04:19Агрокомплекс Ткачева приобрел бизнес в КрымуАБН03:22Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в КрымуРБК02:29Агрокомплекс Ткачева приобрел сельскохозяйственный бизнес в КрымуКоммерсантъ Краснодар00:54Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева первым из российских агрохолдингов получил прописку в КрымуБизнес журнал03:30Показать ещёОценить261Поделиться