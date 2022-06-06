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Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в Крыму

Агрокомплекс экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева стал владельцем крымского АПХ «Дружба народов».
Московский Комсомолец
Компания стала владельцем местного АПХ «Дружба народов», управляющего 20 тыс. га земель и принадлежавшего ранее украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт».
Коммерсантъ
«Дружба народов», по собственным данным, ежегодно выпускает до 75 тыс. тонн продукции под брендом «Ряба Крымская».
Коммерсантъ
Структура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тыс. га.
Коммерсантъ

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Холдинг экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в Крыму
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