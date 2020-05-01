Коронавирус
Sport24.ruАгуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Экономика
В США заметили верный признак грядущего краха рынка
Аналитики заметили на фондовом рынке США верный признак грядущего краха. Об этом пишет Business Insider.
Lenta.ru 12:37
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM вчера в 04:09
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Экономика
QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП
В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Известия 27 апреля в 17:01
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 02:36
Общество
Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию
Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Армия и оружие
КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море.
Военное дело вчера в 04:47
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Политика
Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
RT на русском 19:52
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников
Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала данные о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса, абсурдом.
РБК 05:48
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:53
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56