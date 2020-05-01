Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruАгуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»

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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.
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Форвард «Мачнестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
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