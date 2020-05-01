Коронавирус
Sport24.ruАгуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.
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Большинство футболистов Английской премьер-лиги боятся возвращаться на поле до конца пандемии
Московский Комсомолец00:34
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Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала
Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года.
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Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.
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В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
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Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
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Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
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РИА Новости 01:28
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США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 19:58
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В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
В Соединённых Штатах в период с 19 по 25 апреля заявки на пособие по безработице подали 3,8 млн человек.
News.ru вчера в 08:44