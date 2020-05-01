Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruАгуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.
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Серхио Агуэро: Боюсь возвращаться на поле

Советский спорт02:16

Агуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»

Sport24.ruвчера в 17:16

Агуэро боится возобновления сезона в Англии

Спорт-Экспрессвчера в 23:33

Форвард «Мачнестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

Газета.Ruвчера в 18:50

Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»

Soccer.ruвчера в 18:47

Агуэро о возобновлении сезона: «Игроки напуганы, потому что у них есть семьи, дети, родители»

Sports.ru02:12

Агуэро боится возобновления сезона

Евро-футбол.рувчера в 16:08
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
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Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Общество

Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу

Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
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Общество

Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском вчера в 15:11
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
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Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Сергей Собянин сообщил о проведении регулярной дезинфекции в Москве

Вечерняя Москва 07:04
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Футбол

«Спартак» решил выкупить контракт Соболева

Как сообщает сайт Soccer.ru, "Спартак" решил выкупить у самарцев контракт 23-летнего нападающего.
Вести.Ru вчера в 01:48
Фигурное катание

Агент Медведевой ответил на травлю фигуристки в Японии

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян прокомментировал нападки в адрес спортсменки.
News.ru 06:24
9
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
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Здоровье

Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах

Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы 29 апреля в 15:00
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Здоровье

В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19

Сегодня, 1 мая, появилась информация о четырех случаях смерти от COVID-19 в Архангельской области.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые после болезни обратилась к подписчикам

Народная артистка Надежда Бабкина впервые за время тяжёлой болезни рассказала о своём самочувствии и высказала слова благодарности врачам, коллегам, подписчикам и «всем неравнодушным людям».
News.ru вчера в 18:26
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
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Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
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Авто

Kia привезёт в Россию новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня 29 апреля в 10:37
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
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