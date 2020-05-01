Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что большинство знакомых ему футболистов боятся идеи возвращения на поле до окончания пандемии коронавируса, если сезон в АПЛ решат доиграть.

Политика Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. 506

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 108

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 189

Политика Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19. 1K

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 556

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 515

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Общество Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты. 164

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 911

Футбол «Спартак» решил выкупить контракт Соболева Как сообщает сайт Soccer.ru, "Спартак" решил выкупить у самарцев контракт 23-летнего нападающего.

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