Коронавирус
ГЛАС.RUАгуэро: «Многие футболисты боятся возвращения на поле»
Если в Англии решат доиграть сезон до завершения пандемии, футболистам придётся рисковать и выходить на поле. Согласно данным от Серхио Агуэро, многие боятся этого.
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Агуэро: большинство футболистов АПЛ боятся возвращаться на поле до конца пандемии
ТАСС Спортвчера в 23:58
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
Россия осуждает обстрел кубинского диппредставительства в Вашингтоне и напоминает США об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
Политика
Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру вчера в 04:15
Киберспорт
Virtus.pro уступила HellRaisers и прервала серию из 15 побед
Cyber.sports.ru 29 апреля в 13:46
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Технологии
Новая функция появилась в WhatsApp
В WhatsApp появились новые возможности.
Росбалт 29 апреля в 04:49
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
REGNUM 29 апреля в 08:33
Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса
Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
Здоровье
Торговля дает прибавку: на Камчатке уже 281 зараженный коронавирусом
На сегодня в регионе уже 281 подтвержденный случай заражения, сообщили врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатка-Информ вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Технологии
«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы
«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion 29 апреля в 12:09
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК вчера в 09:59
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства
"Лекарственные препараты могут быть возвращены потребителем в аптеку только в том случае, если они ненадлежащего качества или их продажа сопровождалась распространением ненадлежащей информации (недостоверная реклама или ошибка в описании товара на сайте продавца)", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:15
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
ИА InterMedia вчера в 12:20
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 29 апреля в 04:09
Здоровье
Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru 29 апреля в 19:58
Общество
Собянин заявил о вероятном пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавирусом в городе стабилизировалась.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Армия и оружие
Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии, погибших нет, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29