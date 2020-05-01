Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАгуэро боится возобновления сезона

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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с опаской ждёт возобновления сезона в Англии. Клубы АПЛ проведут онлайн-встречу, на которой будут обсуждать варианты проведения оставшихся матчей Премьер-лиги. Ориентировочная дата рестарта - 8 июня.
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Форвард «Мачнестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
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Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
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Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что игрок 4-й раз сдал положительный тест на коронавирус

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Рим, 30 апреля 2020, 19:57 — REGNUM Власти Италии вновь перенесли исполнение собственного решения об оказании помощи гражданам и бизнесу, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 30 апреля.
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
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Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
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Из-за большого количества контактов в селе, было принято решение закрыть его на карантин.
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В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
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Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
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Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

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Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

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