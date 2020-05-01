Коронавирус
Евро-футбол.руАгуэро боится возобновления сезона
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с опаской ждёт возобновления сезона в Англии. Клубы АПЛ проведут онлайн-встречу, на которой будут обсуждать варианты проведения оставшихся матчей Премьер-лиги. Ориентировочная дата рестарта - 8 июня.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross
Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
Автоновости дня вчера в 08:05
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Футбол
Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что игрок 4-й раз сдал положительный тест на коронавирус
Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опровергла информацию о том, что футболист в четвертый раз за шесть недель сдал положительный тест на коронавирус.
Sport24.ru 09:08
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Экономика
Власти Италии вновь не успели помочь гражданам и бизнесу в срок
Рим, 30 апреля 2020, 19:57 — REGNUM Власти Италии вновь перенесли исполнение собственного решения об оказании помощи гражданам и бизнесу, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 30 апреля.
REGNUM 12:57
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском 18:43
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
Общество
В России зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Днем ранее был зафиксирован 5841 положительный тест на COVID-19. Общее число зараженных превысило сто тысяч человек.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков
Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
Происшествия
Село в Борзинском районе закрыли на карантин из-за коронавируса
Из-за большого количества контактов в селе, было принято решение закрыть его на карантин.
Чита.Ру 09:42
Политика
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости 13:27
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
JustMedia 13:01
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru вчера в 15:15
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Армия и оружие
Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море
Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Взгляд.ру вчера в 07:14
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19