Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгуэро боится возобновления сезона в Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
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Серхио Агуэро: Боюсь возвращаться на поле

Советский спорт02:16

Агуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»

Sport24.ruвчера в 17:16

Агуэро боится возобновления сезона в Англии

Спорт-Экспрессвчера в 23:33

Форвард «Мачнестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

Газета.Ruвчера в 18:50

Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»

Soccer.ruвчера в 18:47

Агуэро о возобновлении сезона: «Игроки напуганы, потому что у них есть семьи, дети, родители»

Sports.ru02:12

Агуэро боится возобновления сезона

Евро-футбол.рувчера в 16:08
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
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Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
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Общество

Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 29 апреля в 03:03
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Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
276
Общество

В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердилось рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 04:04
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Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
11
Общество

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Происшествия

Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери

Российский Диалог вчера в 12:15
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Общество

Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая

Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
ПРАЙМ 01:23
Кино

Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»

Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда 04:59
8
Общество

Полиция Петербурга проведет рейды на майские праздники

Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми, но останавливаться в области будет нельзя.
Neva.Today 05:14
81
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
60
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
958
Здоровье

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
13
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
3,3K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
1,4K
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
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Общество

Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,5K
Армия и оружие

Расчеты войск РХБ защиты РФ проведут дезинфекцию в Боснии

Колонна, состоящая из пяти единиц специальной военной техники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты численностью 25 человек, совершат марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.
ПолитРоссия 01:46
Происшествия

В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
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