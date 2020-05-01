Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 147

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