Коронавирус
Спорт-ЭкспрессАгуэро боится возобновления сезона в Англии
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
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Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 29 апреля в 03:03
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Общество
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 04:04
Общество
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Общество
Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая
Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение
Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
ПРАЙМ 01:23
Кино
Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»
Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда 04:59
Общество
Полиция Петербурга проведет рейды на майские праздники
Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми, но останавливаться в области будет нельзя.
Neva.Today 05:14
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
Общество
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Армия и оружие
Расчеты войск РХБ защиты РФ проведут дезинфекцию в Боснии
Колонна, состоящая из пяти единиц специальной военной техники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты численностью 25 человек, совершат марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.
ПолитРоссия 01:46
Происшествия
В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21