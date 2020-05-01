Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгуэро боится возобновления сезона в Англии

Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
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Серхио Агуэро: Боюсь возвращаться на поле

Советский спорт02:16

Агуэро о возобновлении сезона: «Игроки напуганы, потому что у них есть семьи, дети, родители»

Sports.ru02:12

Агуэро боится возобновления сезона

Евро-футбол.рувчера в 16:08

Форвард «Мачнестер Сити» заявил о страхе игроков возвращаться на поле

Газета.Ruвчера в 18:50

Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»

Soccer.ruвчера в 18:47

Агуэро: «Большинство игроков боятся возвращаться на поле»

Sport24.ruвчера в 17:16

Агуэро боится возобновления сезона в Англии

Спорт-Экспрессвчера в 23:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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По состоянию на 10:30 1 мая 2020 года на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1065.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
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Общество

В Новокузнецке за сутки выявлено 11 новых заболевших коронавирусом

В Новокузнецке произошёл скачок числа заболевших коронавирусной инфекцией: за сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек.
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Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Общество

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В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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В Бурятии 10 полицейских заразились коронавирусом

По некоторым данным, сотрудники полиции заразились от группы вахтовиков, которые 20 апреля прибыли в республику из Ямала.
Ариг Ус 02:43
Армия и оружие

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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
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Экономика

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
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Общество

У главы Буйнакска диагностировали коронавирус

Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев заболел, у него подтвердился коронавирус нового типа, сообщил сам мэр в своем Instagram.
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Футбол

«Бавария» может подписать 17-летнего защитника из Шотландии

«Бавария» интересуется левым защитником шотландского «Хартса» Ароном Хики.
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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
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Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи

Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
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Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»

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Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
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На днях в системе смс-пропусков появится новая цель. С 6 мая жители Татарстана смогут посещать кладбища с помощью сервиса SMS-пропусков.
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Армия и оружие

Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
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В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом

В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом.
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