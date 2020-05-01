Коронавирус
Спорт-ЭкспрессАгуэро боится возобновления сезона в Англии
Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 1065
По состоянию на 10:30 1 мая 2020 года на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1065.
Pressa40 04:36
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 04:18
Общество
В Новокузнецке за сутки выявлено 11 новых заболевших коронавирусом
В Новокузнецке произошёл скачок числа заболевших коронавирусной инфекцией: за сутки COVID-19 подтвердился у 11 человек.
Газета Кемерова 02:50
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников
В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Происшествия
В Бурятии 10 полицейских заразились коронавирусом
По некоторым данным, сотрудники полиции заразились от группы вахтовиков, которые 20 апреля прибыли в республику из Ямала.
Ариг Ус 02:43
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
ЖКХ
В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 16:49
Экономика
В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки
На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
Общество
У главы Буйнакска диагностировали коронавирус
Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев заболел, у него подтвердился коронавирус нового типа, сообщил сам мэр в своем Instagram.
Российская газета 04:44
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Футбол
«Бавария» может подписать 17-летнего защитника из Шотландии
«Бавария» интересуется левым защитником шотландского «Хартса» Ароном Хики.
Матч ТВ 02:47
Общество
Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Здоровье
Из Покровской больницы уволились устроившие бунт врачи
Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
Московский Комсомолец 04:38
Киберспорт
Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»
MidOne играл за OG на второй и третьей карте в серии против Secret, находясь при этом в Юго-Восточной Азии.
Cyber.sports.ru вчера в 06:03
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
Общество
Жителям Татарстана разрешат посещать кладбища
На днях в системе смс-пропусков появится новая цель. С 6 мая жители Татарстана смогут посещать кладбища с помощью сервиса SMS-пропусков.
Слава труду (Бавлы) 03:29
Армия и оружие
Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году
Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС 29 апреля в 05:47
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом.
Клопс 04:09