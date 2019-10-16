Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАгуэро попал в аварию. Форвард избежал травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку своей команды, сообщает Daily Mirror. 31-летний аргентинец не пострадал.
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Агуэро попал в автомобильную аварию

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«Какое прекрасное утро». Агуэро высказался об аварии. ФОТО

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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