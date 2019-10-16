Футбол
Спорт-ЭкспрессАгуэро попал в аварию. Форвард избежал травмы
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку своей команды, сообщает Daily Mirror. 31-летний аргентинец не пострадал.
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Агуэро попал в аварию. Range Rover звезды «Манчестер Сити» получил серьезные повреждения
Sport24.ruвчера в 09:30
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Названа стоимость готовящегося к выпуску iPhone SE 2
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Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
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Нурмагомедов не пришел на собственную пресс-конференцию в Москве
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Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
Финансы
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Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
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Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.