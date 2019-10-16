Футбол
ЧемпионатАгуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество
Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Матч ТВ вчера в 07:31
Происшествия
Грузия выдаст России подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадиции 28-летнего Ярослава Сумбаева в Россию, где его подозревают в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.
Rambler News Service 09:02
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 11:59
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Политика
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском 10:06
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Футбол
Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020
УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.
Бомбардир.ру 11:04
Происшествия
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.
РИА Новости вчера в 03:34
Музыка
Билли Айлиш обокрали во время концерта
Во время концерта Билли Айлиш в Остине в столице Техаса на музыкальном фестивале Austin City Limits у певицы украли кольцо.
ФедералПресс 09:01
Кино
Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере
Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
UfacityNews.ru 04:26
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году.
Аргументы и Факты вчера в 11:11
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, который официально дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в следующем месяце, будет доступен к продаже в марте 2020 года.
SpeedMe 06:47
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей 07:18
Наука
Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей
Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
iXBT.com вчера в 02:44
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Хоккей
«Не нужно делать из него электроника!». Детский тренер Гусева — о положении хоккеиста в «Нью-Джерси»
Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева, заявил, что хоккеиста не должны ставить в четвертое звено.
Спорт-Экспресс 11:14