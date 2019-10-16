Футбол

ЧемпионатЧемпионатАгуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Лидер «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Манчестере. ФОТО

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Агуэро попал в ДТП

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Агуэро попал в автомобильную аварию

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Агуэро попал в автомобильную аварию

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Агуэро — об аварии: какое прекрасное утро

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Агуэро попал в аварию. Форвард избежал травмы

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Агуэро попал в аварию. Range Rover звезды «Манчестер Сити» получил серьезные повреждения

Sport24.ru09:30
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
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Три из пяти плановых показателя достигнуты не были. Так, ожидаемая продолжительность жизни по итогам прошлого года составила 72,9 лет.
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Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Профессор Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей

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Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией

Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
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Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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В закрываемый в Курганской области тубдиспансер приехала полиция

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Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью

Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
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Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
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ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

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Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Общество

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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией

В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
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Кино

Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети

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Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
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«Роскосмос» планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Через три-четыре года на Луну может отправиться «внук» робота «Федора».
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке

Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
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В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди

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Снова мимо России: представлен хэтчбек Toyota Yaris нового поколения

Компания Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris, предназначенного для рынков Европы и Японии.
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Представлен BMW 2 серии Gran Coupe

Сегодня BMW присоединила к купе, кабриолету и компактвэнам — седан 2 серии Gran Coupe, который, вероятно, должен повысить интерес к «двойкам» и побороться с конкурентами в лице Mercedes-Benz A-класса, CLA и Audi A3.
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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
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Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
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На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
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Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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