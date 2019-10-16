Футбол
ЧемпионатАгуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
Здоровье
Планового показателя по продолжительности жизни России достичь не удалось
Три из пяти плановых показателя достигнуты не были. Так, ожидаемая продолжительность жизни по итогам прошлого года составила 72,9 лет.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Здоровье
Профессор Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей
Эксперт ВОЗ, профессор Владимир Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани у границы с Турцией
Подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится на севере Сирии в 150 км от Алеппо, у турецкой границы.
Футбол
Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб
Рэпер и продюсер Василий Вакуленко, которого широкая публика знает как Басту, официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону.
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
В закрываемый в Курганской области тубдиспансер приехала полиция
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью
Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Росавиация опровергла возобновление авиасообщения с Грузией
В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
Общество
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве
Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы.
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
Космос
«Роскосмос» планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Через три-четыре года на Луну может отправиться «внук» робота «Федора».
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
Снова мимо России: представлен хэтчбек Toyota Yaris нового поколения
Компания Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris, предназначенного для рынков Европы и Японии.
Авто
Представлен BMW 2 серии Gran Coupe
Сегодня BMW присоединила к купе, кабриолету и компактвэнам — седан 2 серии Gran Coupe, который, вероятно, должен повысить интерес к «двойкам» и побороться с конкурентами в лице Mercedes-Benz A-класса, CLA и Audi A3.
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Общество
Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.