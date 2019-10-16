Футбол
ЧемпионатАгуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
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Агуэро попал в аварию. Range Rover звезды «Манчестер Сити» получил серьезные повреждения
Sport24.ruвчера в 09:30
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
RT на русском 02:28
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Автоспорт
Команды «Формулы-1» не хотят введения квалификационных гонок
Ранее руководство гоночной серии объявило, что в целях повышения зрелищности хотело бы опробовать новый формат квалификации на трех гонках следующего сезона — в Бельгии, Франции и России.
Матч ТВ 06:53
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Газета.Ru 06:27
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Московский Комсомолец 05:44
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.
РИА Новости 06:32
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Lenta.ru 06:59
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:20
Политика
Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета
Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru 15 октября в 15:14
Политика
В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии
РЕН ТВ вчера в 17:21
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Политика
Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине
Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) остановили при попытке покинуть Украину, заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко 17 октября на своём telegram-канале.
REGNUM 07:06
Общество
Госдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей
Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Наша версия 05:43
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Общество
Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено после передачи правоохранительным органам материалов Федеральной антимонопольной службы, речь идет о сговоре в дорожном строительстве, сообщил в четверг в Челябинске заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк.
РИА Новости 05:18
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника акции 27 июля Егора Лесных
ТАСС вчера в 11:37
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Футбол
Украинские чиновники подрались в VIP-ложе на игре с Португалией
Во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве подрались местные чиновники.
Life.ru 06:43
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
15 октября представитель лоукостера Елена Селиванова сообщила «Ведомостям», что с 28 октября авиакомпания поднимет на €25 (почти 1,8 тыс. руб.) цену билетов на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК 06:45
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04