Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
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Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно. Президентские выборы в Белоруссии Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.В источнике
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