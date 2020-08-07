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РИА Новости
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно. Президентские выборы в Белоруссии Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.В источнике
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ТАСС

Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

ТАСС01:18
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

РИА Новости02:43
Эхо Москвы

Российские артисты стали отказываться от выступлений за день до выборов в Белоруссии

Эхо Москвы02:32
Телеканал 360°

Агутин отменил концерт в Белоруссии перед выборами

Телеканал 360°02:45
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:37
Znak.com

Российские музыканты и американские рэперы отказались выступать на концертах в Белоруссии в «день тишины»

Znak.com23:20
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44
КП - Беларусь

«Цель - развлечь народ»: за день до выборов в Беларуси бесплатно споют Лепс, Агутин, Пресняков, «Кар-Мэн», «Boney M» и «Отпетые мошенники»

КП - Беларусьвчера в 08:25

Генштаб ВС РФ: прекращение СНВ-3 поставит мир под угрозу ядерной войны

Прекращение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений даст США возможность наращивать стратегические вооружения безо всякого контроля, что может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба.
Политическая Экспертиза02:29
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В МИД ФРГ оценили тон письма сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском17:01
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