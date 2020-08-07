Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Смотрите также
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
МВД расследует попытку поджога дома сотрудницы самарского Минстроя
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
В России стартовало серийное производство новейших пистолетов «Удав»
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали
Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус
Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона
Шойгу ввел особые надбавки к окладам военнослужащих
Стрельбы учений флота России отогнали от Крыма корабли НАТО
Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России
Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга
В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
СКР прокомментировал смерть девочки в монастыре на Урале
Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно. Президентские выборы в Белоруссии Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Подробнее о событии