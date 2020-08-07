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РИА Новости
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно. Президентские выборы в Белоруссии Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Дождьвчера в 15:44
Подробнее о событии
Вести.Ru

Агутин отказался ехать с концертами в Белоруссию

Вести.Ru03:40
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

РИА Новости02:43
РБК

Российские артисты отказались выступать в Белоруссии за день до выборов

РБКвчера в 16:51
Эхо Москвы

За два дня до выборов в Белоруссии многие исполнители из РФ отказались участвовать в организованном властями концерте

Эхо Москвы04:05
Lenta.ru

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

Lenta.ru20:49
ТАСС

Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

ТАСС01:18
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
РИА Новости03:57
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МВД расследует попытку поджога дома сотрудницы самарского Минстроя

В Самаре полиция возбудила уголовное дело после попытке поджечь дом руководителя управления контроля (надзора) за долевым строительством недвижимости областного Минстроя Надежды Веховой.
Интерфаксвчера в 11:08
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Кикнадзе: «Я не чувствовал предпосылок к тому, чтобы меня уволили, если бы „Локо“ занял не второе место в РПЛ»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, могли ли его отправить в отставку в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.
Sport24.ru03:32

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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