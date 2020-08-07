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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Дождьвчера в 15:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов

РИА Новости08:02
Московский Комсомолец

Отказ российских поп-звезд петь у Лукашенко организовали «сверху»

Московский Комсомолец05:21
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Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

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Znak.com

Российские музыканты и американские рэперы отказались выступать на концертах в Белоруссии в «день тишины»

Znak.com23:20
URA.Ru

Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

URA.Ru23:09
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:37
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
10

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
76

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
16

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
12

Лукашенко предложил ввести оппозиционерам свою плазму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее перенес заражение коронавирусом, в шутку предложил поделиться своей кровью с антителами с представителями оппозиции, чтобы «привлечь их на свою сторону».
Rambler News Service08:57
8

Китайские хайтек-гиганты подешевели на $100 млрд из-за указа Трампа

Капитализация ведущих китайских технологических компаний сократилась на $100 млрд после подписания президентом Дональдом Трампом указов, фактически запрещающих деятельности сервисов TikTok и WeChat в США.
Коммерсантъ05:15

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
7

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57
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