Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.В источнике
С чего всё началось
О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram
.
Lenta.ru20:49
Подробнее о событии
РБК

Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

РБК07:18
Московский Комсомолец

Отказ российских поп-звезд петь у Лукашенко организовали «сверху»

Московский Комсомолец05:21
ТАСС

Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

ТАСС01:18
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

РИА Новости02:43
Znak.com

Российские музыканты и американские рэперы отказались выступать на концертах в Белоруссии в «день тишины»

Znak.com23:20
URA.Ru

Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

URA.Ru23:09
Lenta.ru

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

Lenta.ru20:49
КП - Беларусь

«Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет»: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Тина Кароль, Стас Пьеха и другие артисты не выступят в Беларуси 8 августа

КП - Беларусьвчера в 16:20

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
413