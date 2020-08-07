Шарлиз Терон — 45: как сложилась судьба белокурой красавицы Голливуда

Шарлиз Терон — многогранная актриса, которая с легкостью перевоплощается в разных персонажей, особенно яркими у нее получаются женщины с тяжелой судьбой, ведь такой является и сама она.