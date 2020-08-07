В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
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В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.В источнике
С чего всё началось
О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила и группа «Кар-Мэн» на странице в Instagram
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