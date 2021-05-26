Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
"Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - отметил представитель пресс-службы. Он сообщил, что рейс перенесли на 27 мая.В источнике
С чего всё началось
В компании объяснили
, что рейс пришлось отменить, так как после принятия решения об облёте белорусской территории перевозчику потребовалось новое разрешение на заход в воздушное пространство России от местных властей.